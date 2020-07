Recuerdan la prohibición de las reuniones sociales, el factor más alto de contagios por Coronavirus

Desde el Ministerio de Salud se reiteró la importancia de cumplir las medidas dispuestas para evitar la propagación del virus y se precisó que muchos de los casos registrados tienen que ver con reuniones sociales y encuentros familiares.[{adj:87238 alignright}]



Durante la conferencia de prensa virtual brindada este viernes, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, insistió en que Entre Ríos están prohibidas las reuniones sociales, y apuntó: "Un gran número de los contagios tienen que ver con reuniones sociales y encuentros familiares. A éstos últimos hay que tratar de evitarlos, principalmente cuando participan personas con factores de riesgo", sostuvo.



Consultado sobre si el incremento de casos en Paraná podría hacer que se retroceda de fase, Bachetti dijo que la habilitación de actividades tienen que ver con el avance o el retroceso de la cuestión epidemiológica local, y que la circulación comunitaria no determina en un 100 por ciento que haya que volver a una fase inicial. “Hay muchísimas variables a la hora de tener en cuenta una circulación local en una comunidad", indicó, y remarcó: "La recomendación desde el COES y desde el sistema sanitario en la provincia es disminuir la circulación entre las personas. A eso lo tenemos claro y lo hemos aclarado muchas veces: el virus no se mueve sólo, sino por las personas, entonces la mejor forma de evitar la transmisión es evitar la circulación y el contacto entre las personas".



Camas



En otro orden, Bachetti informó que el porcentaje de ocupación para la provincia de camas críticas en los hospitales públicos y entidades privadas está por debajo de lo que ha sido años anteriores. “En 2019, a esta altura del año, estábamos prácticamente a cama caliente en las terapias de la provincia. Hoy no pasa esto”, informó el funcionario.



Detalló que en el subsector público se dispone de una aplicación en la que se puede ver en tiempo real la carga que realizan los coordinadores o jefe de cada terapia, pública y privada, de la provincia.



“En el subsector público está alrededor del 50 por ciento, y no estamos hablando solamente de Covid, sino también de ocupaciones de casos prevalentes. En el subsector privado hay un porcentaje un poco más elevado de camas libres. Hoy está más ocupado el sector público que el privado, pero en general en promedio en ambos subsectores ronda el 40 por ciento", precisó Bachetti.



Casos



Por último, Bachetti brindo el parte epidemiológico de la provincia y dijo que este viernes se diagnosticaron 21 casos nuevos. Precisó que cinco corresponden a Paraná, tres de ellos con nexo epidemiológico y dos están en investigación. Otros 11 son de la localidad de Gualeguaychú, ocho con nexo a un caso anterior y los demás en investigación. En tanto, hay dos de Villa del Rosario, en el departamento Federación; uno de San José, departamento Colón; y dos del departamento Diamante. “En total en la provincia tenemos 713 los casos confirmados en lo que va de la pandemia, alrededor de la mitad de los pacientes ya fue dado de alta”, detalló.



Y agregó: "Seguimos avanzando y esperando que este número no se incremente, las estrategias están volcadas en ese sentido para poder garantizar que el sistema de salud pueda absorber la demanda".