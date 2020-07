En el marco de la desaparición de Facundo Castro Astudillo, este jueves, las juventudes de los movimientos populares realizarán una jornada nacional contra la violencia policial y por la aparición con vida del joven, informaron a AIM desde el colectivo Barrios de Pie Capital.

Ser joven no es delito

En estos últimos cuatro meses, en el marco de la pandemia del Covid-19, “la violencia policial y el gatillo fácil se cobraron la vida de casi una veintena de pibes en todo el país”, lamentaron a AIM desde la organización.



En ese marco, especificaron que, a los casos más recientes, como el de Facundo Scalzo, de 20 años del Bajo Flores asesinado por un gendarme por la espalda y el de Lucas Verón, de 18, oriundo La Matanza, asesinado por la policía bonaerense, se suma la desaparición de Facundo Castro, visto por última vez mientras era detenido en la ruta hacia Bahía Blanca.



En ese sentido, afirmaron que “las medidas de cuidado frente a la emergencia sanitaria no pueden ser la excusa para justificar el aumento de la violencia y la represión de las fuerzas de seguridad sobre los pibes y las pibas de los barrios”.



Los jóvenes de los movimientos populares, en unidad, “rechazamos en las calles y en las urnas a la doctrina Chocobar como política de Estado, porque creemos que ser joven en este país no puede ser sinónimo de delito”.



La pandemia, que desnudó las deudas estructurales con los barrios populares, y “nos encuentra, en cada comunidad y en cada territorio de nuestra patria, en la primera línea cuidándonos entre todos con solidaridad y organización. En tiempos de crisis sanitaria, social y económica, somos los jóvenes de las barriadas quienes damos una muestra enorme de compromiso frente a las necesidades y las urgencias que se multiplican”.



“La violencia, el gatillo fácil y la desaparición forzada también son sótanos de nuestra democracia. Construímos todos los días un país donde ser pibe no sea una condena, y vamos a continuar dando pelea en los barrios para lograrlo”, destacaron a este Medio.