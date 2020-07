Suspendieron al partido de Correa y confirman su condena

A siete meses de las elecciones y a un mes del plazo último para que cada partido o alianza concluya sus primarias y presente candidatos, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador suspendió al partido de Rafael Correa y un tribunal confirmó hoy la condena a prisión por corrupción del exmandatario, quien acusó a las autoridades de querer proscribirlo.



"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. Caso y sentencia, más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí", reaccionó Correa en su Twitter, desde Bélgica, donde vive tras terminar su último mandato en 2017, en una noticia citada por Agencia Télam.



El 1 de mayo pasado, Correa había apelado la condena a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en calidad de autor mediato. Además de la pena de cárcel, el tribunal de primera instancia lo había condenado a 25 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.