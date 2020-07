Diputados discutió proyectos del sector agrario

Con 32 diputados presentes en forma virtual, la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados tuvo su primera reunión en la que consideraron proyectos de resolución y declaración. Hasta la fecha, las reuniones habían sido informativas para recibir al ministro de Agricultura de la Nación y a los titulares del Inta y Senasa, supo AIM.

Según informó Fundación Barbechando a AIM, el primer proyecto de resolución -no tiene validez de ley, sino es una sugerencia para que el gobierno tome las medidas correspondientes-, impulsado por Danilo Flores (FDT-La Rioja), solicita se confeccione un registro nacional de regantes olivícolas electro intensivos, que permita identificar a productores que no cuentan con agua de riego en superficie.



Sin embargo, durante su defensa, el diputado señaló que el problema con la energía, discutido en reuniones de asesores, también se presenta en los productores de algodón y arroz, por lo que se acordó ampliar su alcance para ambas producciones.



Los diputados también apoyaron dos proyectos de declaración -que fueron unificados- para promocionar la campaña federal de la apicultura y el consumo de miel, impulsado por Carlos Selva (FDT-Buenos Aires) y Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos). Durante su defensa, se consignó la importancia de la producción apícola, siendo el segundo exportador y el tercer productor a nivel mundial.



Los diputados expresaron el beneplácito por el lanzamiento de la bebida a base de mani Pitey, elaborada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba y declarar de Interés la edición Expoagro, realizada en marzo de 2020.



Proyectos con disidencias



Durante la reunión de comisión, hubo dos proyectos que no alcanzaron consenso para la votación. Por un lado, una iniciativa para solicitar que se disponga el emplazamiento de una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Santiago del Estero.



No encontrándose presente su autora para la defensa de la iniciativa -Norma Abdalá de Matarazzo (FDT-Santiago del Estero)-, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) cuestionó el objeto del proyecto y se refirió a la existencia de “serios problemas presupuestarios” del INV y sugirió no acompañarlo. Sus pares de bloque apoyaron la moción y sugirieron conocer la opinión del instituto. Finalmente se aceptó que continúe a estudio.



Por último, hubo un proyecto de resolución, impulsado desde Juntos por el Cambio para expresar pesar por el fallecimiento del ex presidente del Senasa, Emilio Juan Gimeno, que fue rechazado desde el oficialismo. Para su argumentación, Florencia Lampreabe (FDT-Buenos Aires) expresó el no acompañamiento desde el Frente de Todos, aduciendo que Gimeno fue miembro del Senasa durante la dictadura.



Encontrándose en un empate técnico -15 a favor y 15 en contra- intervino el personal encargado de protocolo para las reuniones virtuales y aclaró que era necesario contar con un dictamen para disponerlo a la firma digital de quienes no pudieron estar presentes. Finalmente, el oficialismo logró la conexión de la diputada Liliana Schwindt (FDT-Buenos Aires) que amplió la diferencia y el proyecto fue rechazado.



En el contexto de sesiones virtuales y respetando los protocolos, las firmas de los dictámenes se expresan a viva voz, aunque se extiende un plazo -hasta las 20 horas- para que los diputados que no estuvieron presentes o no pudieron dejar registro de su voto, puedan consignar su aceptación o rechazo.



Los reclamos de la oposición



La diputada Lucila Lehmann (CC ARI-Santa Fe) planteó el problema del vandalismo a los silobolsas y solicitó que la cámara repudie los hechos. También pidió conocer cuándo se devolverá el dinero de la prometida segmentación que hizo el gobierno, al momento que se aumentaron los Derechos de Exportación. En la misma línea, Javier Campos (CC ARI-Buenos Aires) insistió en conocer razones de fondo para no expresar preocupación por estos hechos delictivos.



Para el cierre del encuentro, José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes), titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ante la insistencia de la oposición, se comprometió a tratarlos en la próxima reunión de Comisión.