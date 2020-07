Seminario: El desafío de la carne vacuna en el mundo post pandemia

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) realizará el primer seminario internacional en el que se analizará la producción y comercialización de carne vacuna a nivel global durante y después del impacto de la pandemia de Covid-19. Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales (Estados Unidos, China, Reino Unido, entre otros) se darán cita en este encuentro virtual para debatir el fututo de la carne vacuna. Se llevará a cabo, con participación gratuita pero cupos limitados, el 29 y 30 de julio.

