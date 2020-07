En los últimos días se registraron numerosos casos de coronavirus en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Según se informó, sólo en el penal de Ezeiza hay 24 casos confirmados de Covid-19 positivo. El número asciende a 120 si se consideran los privados de su libertad en la ex cárcel de Devoto y en las alcaidías de la ciudad de Buenos Aires y en comisarías vecinales.

Alarma por el crecimiento de los casos de coronavirus en cárceles

Otro de los focos de contagios está en el antiguo penal de Devoto, actualmente Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Al 13 de julio, entre éste último y el de Ezeiza, se registraron 53 casos de varones con coronavirus Covid-19.



Además, un tema que preocupa son los contagios de personas alojadas en otros centros de detención no penitenciarios, como las alcaidías porteñas o comisarías vecinales.



Fuentes de la Procuración Penitenciaria de la Nación informaron que al 13 de julio, a esos 53 casos en los complejos penitenciarios, hay que sumar otros 64 varones y 2 mujeres alojados en alcaidías y un menor en un instituto en Ciudad. Total de contagiados 120.



Respecto de los detenidos en alcaidías, la Cámara del Crimen hizo lugar a un hábeas corpus interpuesto por la Procuración Penitenciaria Nacional y ordenó el traslado “inmediato” de los detenidos contagiados con coronavirus Covid-19, previa realización de un examen médico, a la Unidad 21 o a los complejos del Servicio Penitenciario Federal que tengan plazas para realojarlos.



Desde la declaración de la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19, la Procuración Penitenciaria de la Nación y diversas instancias de la Justicia emitieron recomendaciones tendientes a facilitar la reducción de la población encarcelada mediante la liberación de grupos de riesgo, y aplicando medidas alternativas a la prisión. Se calcula que 2.185 personas egresaron entre el 12 de marzo y el 31 de mayo de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.



Uno de los grandes problemas advertidos por la Procuración Penitenciaria son las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, “que se encuentran colmadas desde el inicio de la pandemia”.



Para la Procuración, el encarcelamiento de personas en comisarías vecinales es un problema grave porque no están preparadas para su alojamiento prolongado, ya que son lugares de tránsito.



Ante la falta de datos oficiales, el Área de Salud de la Procuración Penitenciaria Nacional comenzó a recopilar información sobre las personas privadas de su libertad que contrajeron coronavirus Covid-19.



Debido a la apremiante situación y al más de medio centenar de personas detenidas en alcaidías de Ciudad contagiadas de coronavirus Covid-19, la Procuración Penitenciaria interpuso un hábeas corpus.



Se sostuvo que las alcaidías no cuentan con infraestructura ni personal médico y de enfermería como para atender patologías infectocontagiosas.



En primera instancia fue rechazado, pero ahora la Cámara del Crimen resolvió revocar el fallo y ordenó el traslado inmediato de los detenidos a complejos del Servicio Penitenciario Federal que tengan plazas para alojarlos.