Luego de más de 100 días de estricto confinamiento, desde hoy comenzó a regir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio pese a que en las últimas jornadas se registraron los números más altos de contagios desde el inicio de la pandemia. Este domingo, tanto porteños como bonaerenses se anticiparon a la flexibilización de la cuarentena y aprovecharon las buenas condiciones climáticas para circular en la vía pública pese a las restricciones que seguían vigentes.

Comienza la nueva cuarentena en el Amba

El viernes pasado el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciaron que hoy comenzaba la salida gradual del confinamiento, cuyo esquema se respetará si los índices de contagios de Covid-19 y porcentaje de ocupación de camas sanitarias acompañan. De los 4.231 nuevos infectados registrados en las últimas 24 horas, 2.761 son de la Provincia de Buenos Aires y 1.115 de la Capital Federal. El Amba sigue siendo el epicentro de la pandemia.



“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”, manifestó el jefe de Estado en la conferencia de prensa en la que justificó la apertura pese al aumento de casos de coronavirus. “A pesar de los números donde se observa un incremento de contagios y fallecidos, aun así, seguimos estando en términos comparativos en una situación buena para no pecar de optimistas”, explicó y aclaró que el tiempo de duplicación de casos “hoy está en 23,95″, cerca “de nuestros mejores días, cuando ese indicador estaba en 25″.



Por su parte, Rodríguez Larreta llamó a la ciudadanía a “ser responsables y no tirar por la borda el esfuerzo que se hizo”. En la Ciudad de Buenos Aires, la etapa uno de esta nueva etapa que comenzó a regir este lunes se extenderá por las próximas dos semanas. Desde hoy se podrá volver a hacer ejercicio al aire libre entre las 18 y las 10 de la mañana, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).



Hoy abren los comercios de cercanía y las galerías barriales, al igual que podrán volver a la actividad algunos profesionales liberales como los escribanos y los empleados administrativos de las instituciones educativas.



La flexibilización continuará a lo largo de la semana con otros rubros y actividades. A partir de mañana se abrirán las plazas y los parques (sin permanencia). Los paseos con niños y niñas menores de 15 años, que en la actualidad solo se pueden hacer los fines de semana, podrán hacerlo martes, jueves, sábado y domingos de 10 a 18.



La apertura escalonada estará acompañada de controles de tránsito más rigurosos para evitar que circule gente que no esté habilitada. El Gobierno porteño anunció que, desde mañana martes, los agentes de tránsito comenzarán a retener las licencias de conducir de aquellos conductores que circulen por la Ciudad sin el permiso correspondiente.



También serán más estrictos los controles a los usuarios de transporte público que solo pueden utilizar los trabajadores esenciales. En tanto el personal exceptuado deberá viajar en transporte privado, en combis o en autos particulares.



El miércoles 22 se habilitarán las celebraciones online y el rezo individual en los templos, con un máximo de 10 personas simultáneamente. Retomarán la actividad la industria del juguete, los paseadores de perros y los lavaderos de autos. También, abrirán sus puertas los locales porteños de venta de ropa y calzado, de acuerdo a la finalización del DNI.



El sábado 25 se habilitarán las mudanzas (sólo los fines de semana) y el lunes 27 podrán comenzar a trabajar los abogados. El miércoles 29 será el turno de las peluquerias, psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos.



De acuerdo al cronograma elaborado por el Gobierno porteño que consta de seis etapas aplicables si el avance del Covid-19 es controlado, el lunes 3 de agosto podrían abrir los comercios ubicados en avenidas de alta circulación (incluida indumentaria y calzado, pero con la excepción de los centros de trasbordo).



En el territorio bonaerense, el gobernador Axel Kicillof definió esta nueva etapa como “una cuarentena intermitente”. “No llegamos a ninguna nueva normalidad”, aclaró el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, pese a la apertura progresiva que comienza este lunes en los 35 municipios del Amba que se encuentran más afectados por el coronavirus.



Según informó el Gobierno bonaerense hoy comienza la reapertura de fábricas, y recién el miércoles podrán hacerlos los comercios de cercanía. Con protocolos de seguridad e higiene, y distanciamiento social, la flexibilización incluirá locales de ropa, calzado, jugueterías, agencias de juego de lotería, y servicios de comida y bebidas bajo la modalidad take away.



El próximo lunes 27 de julio se habilitarán los servicios de mudanzas, inmobiliarios, martilleros, jurídicos, notariales, de contaduría y auditoría; servicios de mantenimiento de hogares, arquitectura, ingienería, kinesiología, nutricionistas, peluquería y estética.



En tanto, aquellos distritos que están en Fase cuatro tendrán permitido el servicio doméstico, la obra privada de construcción, comercios de cercanía, ventas de comidas, bebidas y textiles con ingreso al local y salidas de esparcimiento.



“Para los que estén en Fase cinco: actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows), actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, actividades sociales de hasta 10 personas con distanciamiento y gimnasios”, detalló Bianco.



Pese a que Alberto Fernández, Larreta y Kicillof remarcaron que la responsabilidad social es clave para el cumplimiento de esta nueva etapa, este domingo, ciudadanos tanto de la Ciudad como de la Provincia aprovecharon las buenas condiciones climáticas para relajar la cuarentena pese a que la apertura escalonada comenzaba a transitarse a partir de hoy.