Dal Colletto: “Elemental es un encuentro con el caudal de mi naturaleza”

Julián Dal Colletto es compositor, cantante y guitarrista radicado en Paraná desde el 2020. A principios del 2020 editó la primera parte de su primer material de estudio titulado Elemental. El repertorio encuadra dentro la canción rioplatense, con influencias del folclore latinoamericano.



Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1989. Desde los nueve años, adoptó la guitarra como instrumento y comenzó su formación de manera autodidacta, años más tarde tuvo un recorrido académico en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Empa) y actualmente estudia en la Licenciatura de Canto Popular de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



A principios del 2020 editó la primera parte de su primer material de estudio titulado Elemental. El repertorio encuadra dentro la canción rioplatense, con influencias del folclore latinoamericano mayormente de la región de Argentina, Uruguay y Brasil. Además contiene aportes del rock y el jazz. La letrística intenta captar la sensibilidad y reflejar cuestiones existenciales del propio artista, desde abstracciones colectivas a letras autorreferenciales., contó a AIM. Actualmente se encuentra trabajando en la segunda entrega de este álbum. Desde comienzos del 2020 reside en Paraná.







-- ¿Hace cuánto tocas?



-- Desde los ocho, nueve años. Mi hermano mayor me convenció para que me compre una guitarra con un ahorro que había generado durante mi niñez. Fui aprendiendo de manera autodidacta y también mi hermano me iba enseñando canciones. Pero quiero destacar aquí, la figura de un maestro que tuve en la primaria, Fernando Ormaechea. Ésta persona tuvo la sensibilidad de identificar en mí ese interés por la música (del cual yo no era plenamente consciente), a partir de ahí comenzó a hacerme participar en todos los actos del colegio como guitarrista, además comenzó a darme otros instrumentos, por ejemplo el charango. Mi familia atravesaba una grave crisis, mi padre falleció en el 2000 y mi madre afrontaba una situación económica muy vulnerable con tres hijos a cargo. Es en este contexto que Fernando y Andrea (su pareja, quien fuese además mi maestra de jardín) me brindaron innumerables oportunidades, me llevaron a mi primer concierto, Lito Vitale y Luis Salinas!!! Fernando comenzó a darme clases particulares gratuitamente, me regalaban cuerdas, y otros accesorios necesarios para mi instrumento.



Ese estímulo por parte de estas dos personas lo considero importantísimo en mi primera formación.



Maestras y maestros con ese grado de sensibilidad y entrega serán siempre necesarios para que nuestras sociedades se potencien y crezcan saludablemente.







-- ¿Qué tipo de música te gusta generar? ¿Qué querés transmitir?



-- Hay diferentes estadios. La etapa de la composición es un juego más libre, componer es tomar partes sueltas, re-agruparlas, re-significarlas y crear una nueva unidad con todo eso. Para este proceso prefiero no tener activado el filtro de la razón, para dejar que la mayor cantidad de partes y elementos entren en juego en esa composición.



Luego si sucede que ya hay un sesgo estilístico que responde a lo que me gusta generar. Hoy en día prefiero una música que, tanto su melodía como su letrística, intente generar sensaciones de bienestar, esperanza, calidez e integración. Estos pueden ser los anhelos que tengo acerca de mi música pero realmente no puedo controlar ni direccionar esas frecuencias, porque una vez que están fuera de mi ya no me pertenecen. Como he dicho hace poco acerca de Elemental “...es una brisa que está en el aire para quien quiera sentirla, se mueve libremente, se resignifica y es a partir de ahí que ya no me pertenece. Mi deseo es que esta brisa contribuya a las formas de sanar, sea caricia, sea ternura.”



-- ¿Cómo se llama tu último disco?



-- Mi último lanzamiento se llama Elemental, este material se ha desdoblado en dos etapas: la primera consta de cuatro canciones que se encuentran disponibles desde junio del corriente año; la segunda parte de esta entrega estará disponible hacia el último trimestre de este 2020.



Elegí el nombre Elemental intentando graficar un estado de recuperación, un encuentro con el caudal de mi naturaleza, desde ese lugar de fortalecimiento es donde surgen las obras que lo componen.

--¿Cómo se puede escuchar?



-- Elemental (primera parte) se puede escuchar en todas las plataformas digitales de streaming como Spotity, Amazon, Youtube, etc.



Con este link pueden acceder al álbum eligiendo la plataforma que utilicen: http://hyperurl.co/juliandct.elemetal