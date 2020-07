El Festival de Espectáculos Infantiles en la cuarentena, ante el desafío de la TV

Desde este 22 de julio hasta el 12 de agosto se desarrollará la XXII edición del FEI, el Festival de Espectáculos Infantiles. El ya clásico encuentro de las artes escénicas para los infantes este año se tuvo que adaptar a las restricciones de sanitarias por la pandemia del Covid-19, e irá por TV. “Estamos muy contentos de llevarla a cabo”, dijo a AIM Juanqui Izaguirre, uno de los gestores de la iniciativa cultural en Paraná.[{adj:86773 alignright}]



Para este año especial, el FEI se diseñó en una propuesta readecuada a las condiciones de aislamiento social vigentes. Las obras fueron grabadas en el Teatro 3 de Febrero y se emitirán por el El Once TV, los miércoles y viernes a las 16.30. “En un tiempo en que la virtualidad ha suprimido el encuentro presencial, no encontramos otra forma de llevar a cabo este festival, sino es a partir de plataformas, redes sociales y canal de TV”, comentó a esta Agencia Izaguirre, quien es uno de los referentes de esta iniciativa.



El actor y director comentó que las funciones “se filmaron en el Teatro 3 de Febrero durante dos días. Fueron siete obras, con actores locales, en una amalgama entre los gestores del FEI: Danisa Todoro, Leandro Bogado, Verónica Spahn, Mariela Bogado, María Luz Gomez, Pola Ortiz y yo, Juanqui Izaguirre”.



En los detalles, Izaguirre apuntó que luego de rodar las obras que se verán en la pantalla chica, “empezamos a filmar los copetes de presentación y finalización de cada una de las obras, que irán los miércoles y viernes, a las 16:30 por Canal 11, y en también estará en la plataforma de la Municipalidad Activa Cultura”, adelantó.



Agenda



La programación completar es la siguiente:



Miércoles 22 de julio: Manso y Patota en: “Suite Criolla”. Actúan: Paula Righelato y Ezequiel Caridad



Viernes 24 de julio: Bigote de novia. Berretín de folklore. Actúan: Daniela Osella y Pablo Vallejo



Miércoles 29 de julio: Pepe, Poroto y nadie más presentan al pollo QQ. Actúan: Maximiliano Norman Boyero y Juan Carlos Izaguirre



Viernes 31 de julio: Los Pichulos formando familia. Actúan: Bruno Gaspar García, Maria José Arcoba, María Paz Barboza Arcoba, Renata García Arcoba.



Miércoles 5 de agosto: Mequetrefes rodando. Actúan: Jimena González, Verónica Spahn, Leandro Bogado y Carlos Vicentín



Viernes 7 de agosto: El príncipe valiente al que no se le caen los dientes. Actúan: Verónica Spahn y Leandro Bogado.



Miércoles 12 de agosto: Unidas para el gran salto. Titiritera: Pola Ortiz



A quienes estén interesados en publicitar, la placa de 5” tiene un costo de 2.500 pesos por 7 emisiones y la opción de colaborar con premios para sortear en las redes sociales del FEI y obtener así mayor visibilidad y publicidad.