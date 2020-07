Entre Ríos: Mediante una app se podrá evaluar el cumplimiento de protocolos sanitarios

El gobierno provincial, a través del ministerio de Producción y con la colaboración del ministerio de Salud, elaboró una aplicación informática para que los municipios puedan realizar sus propias evaluaciones de las actividades comerciales y productivas y el cumplimiento de los protocolos.[{adj:86431 alignright}]



El programa, que contempla la puntuación de esas actividades de acuerdo a distintos criterios, se empezará a instrumentar desde esta semana, una vez que se haga la capacitación de su uso a todos los municipios entrerrianos que paralelamente irán designando al personal encargado de la tarea.



Al respecto, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, sostuvo que “esta herramienta diseñada desde nuestro gobierno prestará una gran ayuda a cada jurisdicción municipal para ellos mismos y desde su propia experiencia y capacidad de observación puedan controlar y acompañar a las distintas actividades y cuenten con instrumentos ágiles y eficaces para dar respuestas o eventuales correcciones en cada caso”.



“Sin perder de vista la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, queremos sostener actividades económicas y poder, paulatinamente, autorizar sectores que todavía no han sido habilitados, para que puedan hacer frente a los problemas económicos que la pandemia ha generado” – indicó el Titular de la Cartera productiva.



Por su parte, la secretaria de Salud de la provincia, Carina Reh, comentó que el programa Evaluar comprende esa aplicación que permitirá detectar las actividades que no cumplen con los protocolos en virtud de las medidas de distanciamiento social.



Detalló que la aplicación “va a ser socializada a todos los municipios y todas las comunas de la provincia, con un instructivo para que cada localidad pueda llevar adelante el monitoreo del adecuado cumplimiento de los protocolos vigentes”.



Indicó que ello tiene como objetivo “tener un resguardo de nuestra población y poder sostener todas las actividades económicas que se vienen habilitando y que son tan necesarias para seguir sosteniendo y acompañando la actividad económica de nuestra provincia".



A su turno, el director del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología (Icab), Pablo Basso, responsable del diseño e implementación de este programa, explicó que “desde este jueves se comenzará a capacitar a los municipios y COES locales para la utilización de la App”.



“Lo haremos por vía virtual y agruparemos a los municipios por región. Cada municipio designará a sus encargados a quienes les habilitaremos un usuario y contraseña de la Aplicación y ellos mismos transmitirán los conceptos a otras personas con capacidad de evaluación para incrementar el número de evaluadores”, afirmó Basso.



El programa



El programa consta de tres ejes principales. El primero es la construcción e implementación de un Score de evaluación de actividades. Para esta herramienta se desarrolló una APP disponibles en Google Play Store destinada a municipios y COES locales que a través de variables ayuda a medir las condiciones en las que se ejecutan las actividades habilitadas en cada municipio. El puntaje del 1 al 10 señalará el nivel de riesgo de cada actividad. Las variables que se analizan pretenden ser una herramienta para los equipos de evaluadores municipales con idoneidad adquirida en el trabajo en terreno y que puede ayudar a tomar decisiones sobre los permisos y habilitaciones ya concedidos



Las variables principales utilizadas para este ítem son las siguientes 1) distanciamiento 2) control de diseminación 3) implementación de protocolos secundarias 4) características del espacio físico 5) sistema de control local 6) compromiso del sector 7) nivel de información de los usuarios.



El segundo eje contemplado es la evaluación de actividades para la población en general. Se desarrolló una encuesta con información básica sobre protocolos de las distintas actividades habilitadas en donde la población opina y colabora con la evaluación del cumplimiento de dichos protocolos. Esta herramienta consta de una APP disponible en Google Play Store para uso de municipios, comercios, vecinales, asociaciones, etc. en donde se cargan los números de los usuarios a encuestar y un bot de WhatsApp que envía una simple encuesta a usuarios cargados en la APP mencionada y que sobre el final de dicha encuesta muestra los resultados globales para mayor involucramiento de la población.



El último eje es el asesoramiento a municipios sobre Evaluación e Implementación de protocolos Covid. El grupo conformado dará respuestas a las demandas de municipios para asesoramiento sobre mediciones de cumplimiento de actividades, elaboración de protocolos y recomendaciones para la correcta implementación de estos.