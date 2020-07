Organizan un sorteo para ayudar a hacedores culturales en emergencia económica de Paraná

Trabajadores del arte y la cultura de Paraná organizan un sorteo de cinco cajas de producciones locales en beneficio de Hacedores culturales en emergencia económica, confirmó a AIM uno de los impulsores de la iniciativa Ezequiel Caridad. “Esta iniciativa intenta ofrecer una ayuda a los hacedores culturales de Paraná, que en este contexto de crisis sanitaria han sufrido el impacto económico por no poder trabajar”. La venta de números será hasta el 8 de agosto, día en que se realizará el sorteo.

En diálogo con esta Agencia, Caridad contó que la idea de este sorteo es “asistir a los teatreros, cirqueros, músicos, bailarines y artistas plásticos, que ven afectados sus ingresos por la cuarentena dictada por los gobiernos ante la pandemia del Covid-19.



La realidad es que desde que el Gobierno impuso la cuarentena obligatoria, en marzo, se suspendieron las risas, la música y las escenas sobre las tablas, plazas y calles. El virus no solo pausó la alegría, sino que castigó aún más a los trabajadores de la cultura en todo el país, la provincia y la ciudad.



En rigor, los Gobiernos deberían ser conscientes que la emergencia sanitaria profundizó la emergencia social y ofrecer alternativas, pero la realidad indica que nada de eso ocurrió.



Las restricciones impuestas por los gobiernos para evitar la propagación del Covid-19 “implican que todos los eventos programados se cancelaron y en la comunidad artística (teatreros, cirqueros, músicos, bailarines y artistas plásticos) ven afectados sus ingresos, ya que muchos no perciben ningún tipo de haber más que de sus propias actuaciones o dar clases privadas, es decir, no tienen relación de dependencia con otro organismo que les pague un sueldo ante esta situación de cuarentena”, contó Caridad.



Todo este escenario político, social y económico genera desesperación en los trabajadores de la cultura, ya que “hay que seguir pagando impuestos, servicios y alimentos sin un mango en el bolsillo”, señaló el artista.



Quiénes son



A la propuesta la impulsa el colectivo Artistas X Artistas de Paraná, “para hacer frente a esta situación, donde todos los que apoyan la cultura local y disfrutan el arte puedan colaborar solidariamente, con la compra de un número para participar del sorteo de cinco cajas culturales”, precisó.



Para quienes



En ese marco, el colectivo lanzó un empadronamiento de artistas que precisen la ayuda



para cubrir alguna de las necesidades básicas deberán registrarse en este link: https://bit.ly/30jA33L



Asimismo, los impulsores realizaron un formulario de google para que los damnificados puedan ingresar sus datos para facilitar las colaboraciones. “La ayuda estará destinada a cubrir necesidades básicas”, agregó Caridad, quien especificó que la venta de números será hasta el sábado 8 de agosto, día en que se realizará el sorteo. “Lo recaudado se repartirá íntegramente en partes iguales entre las personas registradas”, dijo el artista y destacó que “entre el domingo 9 y lunes 10 de agosto se realizarán las transferencias a las personas que se hayan registrado”.



El dato



Para percibir la ayuda, los damnificados deben ser trabajadores del arte y la cultura de Paraná, cuyos ingresos tengan origen en clases particulares, funciones, recitales, venta de obras y artesanías, que no perciban otro ingreso considerable, y/o quiénes deban abonar alquiler y tengan hijos a cargo.



Caridad apeló “a la solidaridad y responsabilidad de que la ayuda sea solicitada por aquellos que realmente la necesiten para subsistir”.



De la Redacción de AIM.