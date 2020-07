Para evitar el “colapso” habrá mayores controles en la circulación de personas en Paraná

Ante el pico de contagios de Coronavirus en la capital provincial, el Gobierno provincial anuncio un ajuste en los controles en la circulación en la ciudad. “Es necesario reducir la cantidad personas al 25 o 30 por ciento de lo que habitualmente circula en la calle”, dijo gobernador Gustavo Bordet para graficar el objetivo que permita frenar el avance de la pandemia. El intendente Adán Bahl, adelantó que se duplicarán los inspectores municipales en la calle, que se sumarán a las fuerzas provinciales y federales.[{adj:86222 alignright}]



En un informe provincial especial sobre la situación de la pandemia de Coronavirus en la provincial, esta tarde se llevó adelante una conferencia en la que habló el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl.



El mandatario provincial apuntó que hasta el momento, el cuadro en Entre Ríos es de 549 personas contagiadas, 163 recuperadas, con 386 casos activos de Covid-19.



Bordet apuntó que la suba en la “curva de contagios obedece al crecimiento de la pandemia en el país, y Entre Ríos no escapa a la media nacional”, tas lo cual señaló que este escenario en la provincia se ha replicado de modo que en algunos departamentos la cantidad ha subido más y en otros menos. “Hemos estado trabajando con todos nuestros recursos humanos y materiales para mitigar los efectos que pueden presentar la pandemia”, recalcó y dijo que “el sistema sanitario de la provincia ha respondido perfectamente y hemos trabajado para esto”, sostuvo para recordar que fue el primer distrito en constituir un Comité de Emergencia Epidemiológica.



En cuanto a los lugares con mayor índice de contagios, el gobernador discriminó que se ha presentado casos de contagio por conglomerado en Villa del Rosario, Paraná y Gualeguaychú. Y que han podido salir de esta condición Colón e Ibicuy. “Estamos monitoreado permanente de la situación epidemiológica de la provincia de forma coordinada con los intendentes”, resaltó.



Evitar el colapso



En relación a la evolución en la capital provincial, el gobernador dijo que el trabajo con la intendencia ha sido coordinado. De todos modos, reconoció que presentó un cuadro de contagios en las últimas semanas “donde no se ha conseguido achatar la curva en al medida de la que deseamos o necesitamos y por esto vamos tomar medidas para evitar la circulación de personas en la ciudad. Es necesario reducir la cantidad de personas al 25 o 30 por ciento de los habitualmente circula en la calle” para evitar la propagación y los contagios, sostuvo. “Es necesario para que no nos genere un colapso” del sistema sanitario a partir de los contagios “que se pueden dar de forma exponencial”, planteó. Para eso, insistió Bordet, apeló a la responsabilidad. En este orden, adelantó que a partir de mañana se realizarán “controles estrictos y severos con todas las fuerzas de seguridad de la provincia y todos los recursos que se tienen de forma coordinada provincia y municipios en conjunto con las fuerzas federales”.



El gobernador reiteró que fundamental la circulación que sea estrictamente necesaria para reducir al mínimo las posibilidades de contagio y para que no se ponga “en riesgo los logros que hemos obtenidos”. Hay que “disminuir drásticamente la circulación”, recalcó, para evitar el impacto en la producción, comercio y empleo, acotó, y así poder salir de la etapa del conglomerado.



“El planeta cambió, el país cambió, y en la provincia nuestras costumbres y hábitos, y nos deberemos adaptar con responsabilidad para cuidar al otro y a nosotros mismos”, dejó como mensaje Bordet, para valorar el trabajo “codo a codo” que realizan en este sentido con los municipios.



Responsabilidades



A su turno, el intendente Adán Bahl repasó que desde el 20 de marzo se viene trabajando en conjunto con la provincia y que en esta senda “es imprescindible que se circule estrictamente lo necesario, cuidando el distanciamiento, la higiene y usando de forma obligatoria el tapabocas”, recomendó.



Bahl dijo que en este tiempo se han implementado distintas mediadas “para acompañar el sistema de salud” y ho es necesario “no enfermarnos y poder seguir trabajando y no afectar la actividad económica que ha estado tan golpeada” en base a la “responsabilidad es de todos”.



El presidente municipal llamó a la reflexión para luchar entre todos contra este virus desconocido, y apeló a “esfuerzo, trabajo y confianza efectiva si cada uno de nosotros hace su parte”.



Ante una pregunta, Bahl dijo que el sector comercial cumple en un 95 por ciento con las normativas sanitarias y que se han hecho 600 inspecciones el fin de semana, así como que se cuenta con un protocolo de “acción inmediata” para empresa con muchos trabajadores ante un eventual caso de Covid-19, que se tramita con un formulario interactivo y se hace un informe, asilamiento.



El intendente reiteró que mañana se refuerzan los controles en la calle.