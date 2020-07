Pronostican un fin de semana con máximas “agradables” en Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este fin de semana, se esperan mañanas lindas, algunas más frescas, con mínimas de unos 16°, pero sin embargo, por la tarde la situación cambiaría y se aguardan unos 26º de máxima. La lluvia no llegaría durante los próximos días, registró AIM.

Parque Urquiza.

Para este fin de semana, el organismo nacional indica que el sábado amanecerá nublado y unos 16° de mínima, en la capital provincial. En tanto, para la tarde se esperan 26° y que las condiciones continúen como a la mañana. Por la nochecita, la temperatura volverá a descender, así que será una noche un poco más fresca.



Por su parte, el domingo arrancará algo nublado, con 16° de mínima y para la tarde la temperatura máxima se espera que se eleve notoriamente, llegando a los 25°. Por ello, a la mañana habrá que seguir saliendo abrigado.



El lunes, la semana laboral vuelve con una mañana en la que se esperan 18° de mínima y una tarde más primaveral con 25° de máxima.



Cómo cuidarse del frío



El invierno siempre trae consigo frío, lluvia, y resfriados. Las bebidas y comidas calientes son las más consumidas en estas temporadas ya que el cuerpo necesita este tipo de alimentos que nos ayuden a soportar las bajas temperaturas de la época de invierno. Sin embargo no solo esto basta para cuidarnos o protegernos del frío, a continuación te dejamos unos consejos para evitar resfriarnos.



Se recomienda:



Evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse bien. Es común que estando dentro de nuestro hogar la temperatura sea cálida, pero cuando es necesario salir, solamente salimos como si no pasara nada sintiendo un gran golpe de frío en el cuerpo, hay que evitar ese tipo de situaciones, siempre antes de salir tenemos que abrigarnos bien, para evitar que los cambios de temperatura nos afecten.



Usar tapa boca y nariz, además de que es obligatorio en Paraná por la crisis del Covid-19, sirve para no respirar aire frío.



Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C. Esto con el objetivo de evitar cualquier enfermedad respiratoria, tal vez no nos hagan invencibles pero nos ayudaran a tener un sistema inmunológico más resistente.



Lavarse las manos frecuentemente. En estos tiempos fríos es normal llevarse las manos a la cara para taparse la boca o la nariz, es recomendable lavarse las manos, ya que podemos usar las manos en cualquier situación tocando ciertos objetos que no sabemos que tipo de bacterias pueda tener.



Usar crema corporal para proteger la piel del frío. Todo mundo sabe que el frío reseca tu piel, para evitar esto y tu piel se encuentre siempre humectada y no pueda sufrir ningún daño por el frío se recomienda usar crema corporal.



Evitar que los menores y los adultos mayores manipulen líquidos calientes. Esto es para evitar cualquier tipo de quemadura por alguna mala manipulación de su parte.



Apagar velas, braceros y mecheros antes de dormir. De esta forma evitaremos cualquier posibilidad de incendio.