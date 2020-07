Anunciaron cambios para operar con cuentas en dólares

El Banco Central acentuó las regulaciones para el funcionamiento de las cuentas en dólares. Desde fines de la semana pasada se sumaron una serie de restricciones y más controles.

Analizan bloquear el Cuit de los beneficiarios del IFE para la compra de dólares

A través de la Comunicación "A" 7072, la entidad que preside Miguel Pesce limitó la cantidad de transferencias en dólares que puede recibir una cuenta por mes. De esta forma, busca desarticular las organizaciones que están detrás de personas que cobran planes sociales y utilizan esos recursos para comprar divisas.



Las principales "reglas" para el funcionamiento de las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero local:



- Se podrá recibir libremente en la cuenta en dólares una sola transferencia por mes: así lo dispuso el Banco Central, el objetivo es evitar que proliferen "coleros digitales" que reciben dólares de cuentas de terceros como una manera de burlar el límite de USD 200 mensuales que mantiene el Banco Central. Incluso se han detectado una gran cantidad de casos de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que utilizan esos $10.000 para comprar dólares y luego se los transfieren al "colero". Hay verdaderas organizaciones detrás de esta operatoria, que básicamente busca arbitrar entre la compra de dólar "solidario", hoy de $97, contra la venta en el tipo de cambio paralelo, que se ubica en $120.



- Queda habilitada la posibilidad de solicitar una excepción si por cuestiones de actividad la cuenta recibe dólares en forma recurrente: así lo dispone la propia resolución. Podría ser el caso, por ejemplo, de ahorristas que hacen trabajos en el exterior y reciben regularmente un pago en divisas. En ese caso, deberán presentar la documentación ante el oficial de cuenta para demostrar que mantienen esa actividad.



- Las cuentas abiertas de menos de 180 días quedarán bajo observación: si bien podrán recibir transferencias en dólares, el BCRA ordenó a las entidades que estén atentos a cualquier tipo de operación. Por lo tanto, un banco podría incluso rechazar algún giro que reciban, aún el primero, en caso de que tengan sospechas sobre el origen de fondos o piensen que detrás se esconde alguna organización relacionada con "coleros digitales". De todas formas, se trata de una recomendación que ya regía dentro de la normativa que deben cumplir todas las entidades vinculado al concepto de "conozca a su cliente".



- A partir de la segunda transferencia, habrá que justificar el ingreso de dólares a la cuenta: según resolvió el Banco Central, las entidades deberán pedir información a los depositantes por el motivo que han recibido los fondos. Las entidades tendrán hasta las 13 horas del día siguiente para contestar si autorizan la operación, pero también tienen ahora la potestad de rechazarla. Se trata, por lo tanto, de una facultad inédita que se le otorga (al menos en forma generalizada) a los bancos comerciales.



- Los bancos 100 por ciento digitales y las billeteras permiten comprar hasta 200 dólares pero no se puede extraer en efectivo: los clientes de entidades sin sucursales físicas que manejan cuentas en moneda extranjera sólo permiten transferir los dólares a la cuenta de otros bancos. Puede ser a una propia o de terceros. Sin embargo, no brindan la opción de retirar los billetes cash, por ejemplo a través de un cajero automático. En el caso de las billeteras digitales, que tuvieron un gran crecimiento en los últimos meses, ocurre algo similar. Es decir permiten comprar dólares pero luego hay que transferirlos para el retiro cash. Por supuesto, los dólares se pueden mantener atesorados tanto en el banco digital como en billeteras.



- Muchos bancos cobran una comisión por el retiro de dólares en efectivo: empezaron a aplicarla desde el año pasado después de las PASO, cuando se aceleró la salida de depósitos. En algunos casos puede llegar al 0,5 por ciento y se cobra en pesos al tipo de cambio oficial a través de un débito. Algunas entidades sólo cobran si la extracción se realiza en alguna sucursal que no es la propia. Y otras no le cobran a sus clientes premium pero sí al resto. Por otra parte, la tasa de plazo fijo en moneda extranjera que pagan las entidades difícilmente supera el 1 por ciento anual.



- Los retiros de dólares por cajero automático no pagan comisión, pero hay pocos: es la mejor manera de evitar el extra que cobran los bancos por retirar billetes por ventanilla. Pero son escasos los ATM que brindan esta posibilidad. Por eso, conviene consultar en las redes Banelco y Link dónde se encuentran los cajeros que permiten extracción de dólares.



- Sólo es posible recibir transferencias en dólares del exterior sin pasar por el mercado oficial en el caso de cuentas propias: esto ya rige desde que se profundizó el cepo cambiario el año pasado. Esto significa que cualquier pago de terceros en moneda extranjera debe en realidad ingresar pesificado al tipo de cambio oficial, por lo que prácticamente no existen operaciones de estas características al menos en cuentas de individuos. Por lo tanto, la única posibilidad de recibir una transferencia en moneda extranjera y que ingrese en dólares es desde una cuenta propia en el exterior a una local, aunque los bancos cargan altas comisiones por este tipo de movimientos.



Fuente: Infobae