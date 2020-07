Brigadistas entrerrianos combaten incendios en islas

Los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos monitorean y combaten los incendios en las islas, especialmente los registrados en cercanías a viviendas rurales. Este trabajo se realiza junto con Protección Civil de Santa Fe y la Policía entrerriana.

Brigadistas combaten incendios en islas entrerrianas.

A su vez, el gobierno entrerriano avanza con las acciones legales contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona.



Dichas acciones legales incluyen la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente por la interjurisdiccionalidad del caso, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes. También hay infracción porque se están quemando pastizales produciendo daño ambiental y a la propiedad, poniendo en peligro la vida humana ya que el humo afecta el tránsito por las rutas aledañas a la zona.



En segundo lugar, están las violaciones a la Ley de Manejo del Fuego 9868, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente, que viene trabajando desde hace meses en la detección de las infracciones, labrando actas y aplicando sanciones.



Protección de viviendas rurales



Con los medios aéreos suministrados por Nación, los aviones vigía e hidrante, los helicópteros de la Policía Federal y el Ejército; los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos operan desde Alvear realizando vuelos de patrullajes, reconocimiento y evaluación de los incendios, como así también evaluar las viviendas que corren riesgo en el terreno como consecuencia de los fuegos. Este trabajo se realiza con la colaboración de la Dirección de Delitos Rurales de la Policía provincial y Protección Civil de Santa Fe.



“La provincia se viene ocupando hace tiempo del tema, a través de distintos organismos como la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil y Policía, y con acciones de prevención, administrativas, logísticas y también penales”, indicó el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, antes de agregar que “hay que decir que esto es consecuencia de un grupo de irresponsables que encienden el fuego en sus campos, sin autorización y sin medir las consecuencias que esto genera en el ambiente”.



Luego, expresó que “desde Entre Ríos, y junto a Nación y Santa Fe, estamos haciendo un gran despliegue y logística en toda la zona para combatir los incendios, con medios aéreos, terrestres y casi una centena de brigadistas”, y reiteró que esto sucede debido “al accionar de irresponsables que realizan quemas sin permiso, dañando el ecosistema”.



Barbieri agradeció especialmente a todo el personal que está prestando servicios en el lugar, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de Parques Nacionales, de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, a los bomberos voluntarios de Santa Fe y Entre Ríos, y al personal de los municipios.



Las quemas son ilegales



La prolongada e histórica bajante del río Paraná y la escasez de lluvias favorecen la propagación de las quemas iniciadas, sin autorización, por productores y pescadores de la zona. Los incendios no solamente se registran en la zona de islas de Victoria, sino a lo largo de toda la cuenca media y baja afectando a Entre Ríos, Santa Fe y parte de Buenos Aires.



Es importante reiterar que están prohibidas las quemas sin autorización previa de la Secretaría de Ambiente. En los últimos meses el organismo, dependiente del Ministerio de Producción, no ha otorgado ninguna autorización en esa zona, con lo cual todas las quemas producidas son ilegales.