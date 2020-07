Preocupación en el Delta: “Algunos políticos presentan proyectos sobre una zona que no conocen ni han recorrido”

José Jacobsen, presidente de la Cooperativa Agrícola Productores del Delta de Villa Paranacito, señaló que existe una marcada preocupación por el futuro del productor isleño al reflotarse un proyecto ley que tiene como objetivo regular el uso de los humedales.

Jacobsen afirmó que, de prosperar, “quedaremos marginados de cualquier tipo de actividad productiva”. Resaltó que “a todos los isleños, este es un tema que nos mantiene en vilo, dado que tenemos una forma de vida de más de cien años que no se puede alterar de un día para el otro. Que todo esto, tal como se ha anunciado, sea un Parque Nacional es una locura desde donde se lo mire”.



Asimismo, el productor isleño resaltó que “queda la sensación que algunos políticos presentan proyectos sobre una zona que no conocen y que ni siquiera han recorrido. Se ampararan en la protección de algunas especies y no saben que en campos trabajados y mejorados, se aprecia flora y fauna autóctona. Inclusive hace poco tiempo apareció un águila roja que hacía tiempo no se veía, además de carpinchos y nutrias que forman parte del paisaje sin que nadie los moleste. Los animales se han acoplado al hombre y eligen lugares donde existen terraplenes para refugiarse en caso de crecientes”.



Señaló que “el que mejor cuida las islas es el que vive en ellas y cuanta más producción haya en el Delta, mejor cuidado va a estar, disminuyendo inclusive los riesgos de incendio”. También indicó que “se ha dado pie a un grupo ambientalista a opinar y ser partícipe de un proyecto que, a ciencia cierta, no sabemos qué fin persigue, además de no haber tenido nunca en cuenta la posibilidad de arruinar economías regionales que destacan a la región”.



Resaltó que “nuestro trabajo, muy al contrario de cómo algunos lo aprecian, debería ser alentado por nuestros legisladores para que siga creciendo, no solo como economías regionales, propias de la zona, sino también como una planta de purificación del aire y del agua potable de la gran urbe que es Capital Federal y el gran Buenos Aires”, advirtiendo que “si al Delta lo abandonan, lo dejan a su suerte, sin isleños ni productores, puede llegar a transformarse en el País de los Matreros”.



Sobre los legisladores del departamento Islas, Daniel Olano y Carmen Toller, expresó que “están más ocupados en otras cosas que en un tema que preocupa a todos los isleños. Da la sensación de que cuando ingresan a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, se bloquean, no hablan con su gente y definitivamente no se ponen la camiseta”.



Jacobsen indicó que la forestación que distingue a la zona, “no pasa por su mejor momento, siendo uno de los motivos el que no se la está cuidando como debería”. Explicó que “los cortes de sauce se hacen cada 14 años y dejando que vengan los rebrotes sin la correspondiente reforestación”. El productor también se mostró preocupado “por la falta de mano de obra calificada en un trabajo duro y sacrificado como es andar en el monte. Todo aquel obrero que sabe trabajar lo está haciendo, pero de todas maneras siempre falta y no vemos que gente joven se quiera dedicar a este trabajo por la falta de gente experimentada que le enseñe el oficio”.



Detalló que lo que más se produce es “sauce y un poco de álamo”. Una de las claves para trabajar en la forestación pasa por la “paciencia”, algo que hoy no sobra. “Es muy difícil convencer a un gaucho que invierta, más allá de que existan planes que marcan que te van a pagar a plantación realizada, pago que después de la inspección correspondiente demoraban hasta tres años en abonártelo y sin ajustar los precios a los índices inflacionarios”.



Fuente: El Día