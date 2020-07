Espacios culturales autogestivos reclaman la asistencia del Estado ante la apremiante situación del sector

Con una carta dirigida a las autoridades provinciales, Red de Espacios Culturales Autogestivos de Entre Ríos (Recaer) reclamó que se declare la emergencia de la actividad en la provincia. En una carta pidieron la intervención para no desaparecer. En diálogo con AIM, uno de los referentes del colectivo, Carlos Vicentín, apuntó que la comunidad saber que la cultura independiente se sostiene a pulmón, que no sobra el dinero, y que al menos se tenga en cuenta la posibilidad de “al menos no tener gastos”, ante el parate en los ingresos.[{adj:85185 alignright}]



“Somos una red de espacios culturales autogestivos que albergan artes escénicas en la provincia de Entre Ríos, y comenzamos a organizarnos a raíz de la amenaza que significan cuatro meses sin actividad”, plantearon en un comunicado la Recaer, en el cual señalaron la preocupación en el panorama provincial por la imposibilidad de llevar adelante actividades y espectáculos. “Esta realidad, anterior a la pandemia que nos atraviesa hoy, se ve agudizada debido al riesgo de cierre de los espacios que sostenemos los colectivos teatrales, de danza, de música, las asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas, con escaso o nulo apoyo del Estado Provincial”, fustigaron. “Es una preocupación del sector artístico, como otros sectores, en no poder trabajar”, dijo a esta Agencia el teatrista Carlos Vicentín.



“Nuestros espacios albergan y generan trabajo para cientos de personas y posibilitan que miles de adultes, niñes y adolescentes participen de instancias y eventos artísticos y formativos. Nuestras grupalidades y asociaciones cumplen una labor indelegable del Estado que es la de garantizar el acceso a la cultura de la población, y paradójicamente vemos en los discursos oficiales la invisibilización sistemática de nuestra actividad. En nuestros espacios construimos pensamiento crítico, favorecemos la participación ciudadana y los lazos que conforman el tejido de relaciones de nuestras comunidades. En muchas ocasiones ocupamos un rol que debiera cubrir el estado, contribuyendo a la formación de sectores alejados de las oportunidades, luchando contra la desigualdad y fomentando la participación social. Para seguir existiendo, debemos seguir cubriendo los costos fijos del mantenimiento de los espacios, sin poder abrir las puertas en la mayoría de las localidades entrerrianas, y, en los casos autorizados, retomando las actividades con exhaustivos protocolos que no permiten generar los ingresos necesarios para hacer frente a los gastos ordinarios. Es nuestro compromiso, y entendemos debería ser la responsabilidad activa del Estado Provincial, que no cierre ningún espacio cultural entrerriano”, describieron sobre el estado de situación.



Preocupación



“Lo que nos preocupa que ante tanto tiempo sin poder trabajar, sin poder funcionar, es sumamente difícil poder sostener las salas. Y no es solamente las salas, tenemos que cubrir impuestos, servicios, monotributo, Ater, Afin, cuestiones de salud. Pero además en torno a las salas se canalizan un montón de necesidades, fuente de trabajo de la que vive un montón de gente: Talleristas, profesionales, actores, directores y gente que hace prensa, personal de servicio y limpieza. Es una cuestión que nos preocupa y que es difícil de sostener”, apuntó Vicentín.



Para el referente de la Sala Saltimbanquis, la idea ha sido manifestar la “inquietud para tener alguna respuesta del Gobierno. No somos necios y sabemos que es muy difícil trabajar tenemos y nos tenemos que guardar para cuidar de nuestra salud, pero también que tengan alguna contemplación, algún subsidio, que se declare la emergencia. O al menos no tener gastos. Porque estamos sosteniendo algo que no funciona y todos que el teatro independiente saben que se sostiene a pulmón y a nadie le sobra plata, y por eso creemos que tiene que intervenir el Estado de alguna manera”, afirmó.



El documento de la Red denuncia el olvido de la Provincia pide finalmente:



“1.-Que se declare la Emergencia Cultural en la Provincia de Entre Ríos.



2.-Participación activa en el Consejo Federal de Cultural para discutir las políticas culturales de la provincia a corto, mediano y largo plazo, por ser actores indispensables de la Cultura Provincial



3.- Que se diseñe, en conjunto con diversos agentes culturales de la provincia, un Programa de Subsidios que, de manera urgente, ayude a paliar las necesidades del sector e impida el cierre de espacios.



4.- Que ese Programa sea de alcance universal (es decir, para todos los espacios provinciales que desarrollen y promuevan las artes escénicas) y que no esté supeditado a ningún concurso ni meritocracia.



5.-Que las estrategias para el alivio de tarifas de servicios y exención de tasas e impuestos municipales y provinciales se gestionen y ejecuten con celeridad



6.- Que el Estado Provincial ponga a disposición de la comunidad de artistas y gestores, la estructura de gestión necesaria para conseguir los medios que posibiliten dar respuesta a nuestros reclamos”.



Y finalizan: “La Cultura es un derecho. El Estado es el garante. Exigimos respuestas urgentes”.