Jubilados rechazan iniciativas que atenten contra jubilaciones y pensiones

La presidenta del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Noelia Sánchez de Guzmán, advirtió a AIM que no permitirán que avancen en la Legislatura iniciativas que atentan contra las jubilaciones y pensiones. Además, adelantó que el sindicato promoverá un proyecto de Ley.



El gobierno tiene la intención de elaborar un proyecto para modificar la Ley de previsión social, por lo que desde ATE “se solicitó al presidente de la Comisión Bicameral Mixta Movilidad Previsional, Marcelo Casaretto, una audiencia para dar a conocer la posición del sindicato”, contó a esta Agencia Sánchez de Guzmán, quien explicó preocupa la dirección que se tomará en el Parlamento, ya que Casaretto se reunió con una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Le enviamos una nota a Casaretto, pidiendo urgente una reunión, porque lo nuestro es un derecho, nosotros no tenemos por qué estar expuestos a cómo quede el país después de la pandemia”, dijo la referente nacional de ATE, quien aclaró que comprenden que “habrá que acordar algunas cosas”, y dijo que siempre lucharon por el 82 por ciento pero ahora saben que será un poco difícil.

“Pedimos que nos convoque a la discusión, porque fue la promesa que hizo el presidente Alberto Ferádez, pero hasta ahora no nos contestaron y realmente nos preocupa”, indicó Sánchez de Guzmán, quien adelantó que el equipo técnico junto a los presidentes de los Centros del interior “se trabaja en un proyecto que impulsaremos en el Congreso”.

Para la referente nacional sobran los motivos para estar alerta, entre ellos que la fórmula debe ser la adecuada, ya que “los aumentos actuales son lamentables; con 16.000 pesos nadie puede pasar el mes y son miles de compañeros que pasan muchísimas necesidades”.

“Hoy no podemos salir a la calle a luchar pero sabemos que si esto sigue así haremos lo que nos pidió el presidente Alberto Fernández, es decir, estaremos manifestándonos para que cumpla lo que prometió, ya que el presidente dijo que si le daban a elegir entre los Bancos o los jubilados elegía a los jubilados, pero parece que tiene poca memoria; se le borró lo que prometió”, dijo.

“Nos obligará a que, pese a la cuarentena y el encierro, salgamos a la calle y hacerle ver que no nos olvidamos de las promesas que nos hizo y seguiremos peleando con la fuerza de quienes no se resignan. No dejaremos que no sigan metiendo la mano en el bolsillo”, aseguró.



Ávalos: “Da rabia esta injusticia”

Por su parte, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Entre Ríos, Juana Ávalos, lamentó que los gobiernos (nacional y provinciales) “sigan pensando a los trabajadores como la variable de ajuste”.

En ese sentido, indicó que en el interior los gobernadores ya comenzaron a avanzar sobre los derechos de los jubilados y pensionados como en Córdoba y en Entre Ríos.

Precisamente, contó que en Entre Ríos se sancionó una Ley de emergencia que “da rabia esta injusticia, ya que genera mucha bronca que te saquen lo que lograste con tantos años de sacrificio, es decir, esta Ley es un avance contra todo el movimiento obrero de la provincia porque vulnera el 82 por ciento móvil”.

“Es lamentable que los diputados y senadores votaron de forma express un texto arbitrario e inconsulto que remitió Gustavo Bordet, siguiendo un programa de ajuste sobre los que menos tienen”, subrayó Ávalos.

En ese marco, consideró que “la lucha contra este brutal ajuste continuará, porque no vamos a permitir seguir siendo la variable de ajuste de una clase política que le hace el favor a las corporaciones”.