El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que no habrá cambios en la oferta argentina para el canje de deuda bajo legislación extranjera. "Es imposible que nos podamos mover del último esfuerzo que hicimos, que fue muy grande", dijo al referirse a la contraoferta presentada por un grupo de bonistas.

El mandatario dijo que la nueva oferta que hicieron los bonistas “simplemente hizo público algo que todos sabían” y adelantó que “es imposible que Argentina pueda moverse” de su última oferta.



“Su oferta no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Nosotros hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo”, dijo en el programa Altavoz, por la Televisión Pública.



El presidente dejó en claro que en el Gobierno “van a seguir hablando y negociando” pero destacó que “la Argentina ya hizo su esfuerzo”. En ese sentido, dijo que quiere “resolver las cosas de tal forma que no haya más problemas con los acreedores y no seguir discutiendo cómo hacemos para pagar”.



Tres grupos de tenedores de bonos presentaron una contrapropuesta. Consideran que "proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita".



“Hicimos la oferta posible. Fue un esfuerzo muy grande. No queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina. No les podemos pedir más esfuerzos”, indicó el mandatario.



Fernández explicó que el plan que propuso el Gobierno “supone que en los primeros años los compromisos sean bajos”, pero advirtió que como muestra de buena fe se comprometieron a empezar a cumplir con el pago durante los próximos años del gobierno del Frente de Todos.



El presidente sostuvo que “la deuda no nos tiene que impedir poder a desarrollarnos ya” y sostuvo que “necesitamos que los recursos que tengamos en lo inmediato, producto de producir mas, estén destinados a sacar de la pobreza a los que están sumidos ahí”.