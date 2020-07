Nuevo récord histórico de casos de Covid-19 en un día en Argentina: 6.127

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 114 muertes y 6.127 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 148.027 y las víctimas fatales suman 2.702.[{adj:87164 alignright}]



De esta manera, además, es la primera vez que en Argentina se notifican más de 6 mil casos en un día.



Del total de esos casos, 1.101 (0,7 por ciento) son importados, 45.026 (30,4 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 76.114 (51,4 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



La amplia mayoría de los nuevos contagios se concentraron en la provincia de Buenos Aires (4.300) y en Capital Federal (1.267). Entre los restantes, 158 fueron en Jujuy; 102 en Córdoba; 54 en Río Negro; 52 en Mendoza; 51 en Chaco; 34 en Santa Fe; 31 en Entre Ríos; 25 en Neuquén; 24 en Santa Cruz; 9 en La Rioja; 4 en Corrientes; en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego; 2 en Misiones y en San Juan; y uno en Chubut, Formosa, San Luis y Salta. Por el contrario, no se detectaron casos positivos en Catamarca, La Pampa y Tucumán.



En el reporte matutino se registraron 29 nuevas muertes. Se trató de 14 hombres, cuatro de la provincia de Buenos Aires; nueve de la ciudad de Buenos Aires; uno de la provincia de Mendoza; y 15 mujeres; seis residentes en la provincia de Buenos Aires; ocho de la ciudad de Buenos Aires; y una oriunda de Mendoza.



Por la noche, se informaron otras 85 nuevas muertes. En este caso, las víctimas fueron 43 hombres, 30 de la provincia de Buenos Aires, nueve de Capital Federal, tres de la provincia de Chaco y el restante de Mendoza; y 42 mujeres, de las cuales 29 son residentes de la provincia de Buenos Aires y 13 de la ciudad de Buenos Aires.



Desde la cartera sanitaria comunicaron, además, que de los 76.468 pacientes que actualmente cursan la enfermedad, 913 lo hacen en unidades de terapia intensiva. La ocupación de las camas UTI en el Área Metropolitana de Buenos Aires es del 64 por ciento.



Durante la jornada del miércoles fueron realizadas 14.842 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 593.044 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 13.069,3 muestras por millón de habitantes.



El número de casos descartados hasta ayer es de 352.916 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 62.815 personas.



El Ministerio de Salud también informó esta mañana que la transmisión comunitaria de coronavirus ahora también se registra en la ciudad rionegrina de Bariloche, la región metropolitana del Gran Mendoza y del Gran Rosario. Estos conglomerados se suman al Amba, diversas zonas de Chaco, Neuquén capital y localidades vecinas. También General Roca y Cipolletti, en Río Negro.



La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo que “están apareciendo casos de brotes por conglomerado que, si no se controlan, pasan a transmisión comunitaria”. La funcionaria afirmó que para evitar esa situación se está trabajando “muy fuerte” en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y en Río Grande y Río Gallegos. “Se trata de departamentos o provincias que no habían tenido casos o habían tenido brotes o transmisión comunitaria y habían logrado controlar la situación, pero que ahora registran nuevos positivos” precisó Vizzotti.



Ayer, la tasa que mide la cantidad de casos detectados sobre los test realizados fue de 46,1 por ciento, mientras que en la Ciudad se ubicó en un 48,9 por ciento y en la provincia de Buenos Aires fue de 52,7 por ciento. Es decir que más de la mitad de los hisopados resultaron positivos.



Vizzotti aclaró que no todos los que hayan interactuado 48 horas antes con los casos positivos son contactos estrechos, sino que sí lo son quienes “hayan estado 15 minutos a menos de dos metros sin precauciones en un espacio cerrado y toda persona conviviente o que presta cuidado a un caso confirmado”.



