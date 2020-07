El jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve, informó que la curva de contagios de Covid "parece haberse aplanado" en relación a semanas anteriores. También apuntó que los casos están por debajo de lo estipulado para este mes.[{adj:87235 alignright}]



En la conferencia de prensa virtual emitida este viernes desde la Casa Gris, Grieve se refirió a la situación de la pandemia en la provincia y precisó que, “teniendo en cuenta la situación de la semana anterior donde se había dado un aumento de los casos, en este momento la curva parece haberse aplanado, tanto en los casos moderados, como en los casos severos".



Grieve, precisó que actualmente en terapia intermedia del San Martín hay 19 casos, siete de ellos confirmados; que cuatro se dieron de alta dos y otros dos están en las salas. Precisó que en Entre Ríos la ocupación con diagnostico de Covid es de nueve pacientes.



"Estamos por debajo de las líneas que nosotros pensamos para este momento del índice ocupacional con Covid”, dijo y agregó que en el mes de julio hay sumar el índice de ingreso por neumonía viral o bacteriana.



En cuanto a las características de los pacientes internados, Grieve indicó que "ha habido una gravedad menor a la que nosotros pensábamos. Esto no significa que no pueda darse una variante clínica posterior. El número de pacientes internados ha sido bajo respecto a los moderados que pasaron a terapia intensiva, y en general los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, han tenido una evolución adecuada. Excepto los dos casos ya conocidos".



Plasma



Por otro lado, Grieve se refirió al uso del plasma en la provincia para pacientes convalecientes. "Tenemos esperanza que sea el tratamiento que de alguna manera va a traer más evidencia para casos de Covid 19”, dijo e informó que hay dos tipos de protocolos. Uno es Nación-provincia, y otro es el de extensión Cemic-hospital, uno con administración sobre pacientes moderados-severos, y otro solamente sobre severos.



Luego explicó: "Vamos a trabajar la semana que viene con hemodonación que significa citar a los pacientes que han padecido esta enfermedad, que tienen más de 21 días con PCR negativa para realizar las extracciones de sangre con reincorporación. Es una extracción de plasma con reincorporación de sangre en tres dosis para tener un banco de pacientes convalecientes y a los pacientes que tengan insuficiencia moderada o severa dentro de los 10 primeros días vamos a hacer la dosis que corresponda: La del Ministerio de 250 mililitros y la del protocolo Cemic-hospital de 600 mililitros", precisó.



Recomendaciones



Por otro lado, reiteró la importancia de cumplir con las recomendaciones y protocolos y apuntó que en la actualidad las reuniones son el eje de contagio. “Es fundamental que entendamos esto ante una enfermedad tan importante y tan seria, en la cual el número de infectados va a dar el número de pacientes graves que van a estar en los hospitales", remarcó.



Luego comentó que antes de la pandemia en Entre Ríos había 150 camas de terapia y actualmente hoy 250, y detalló que el índice ocupacional está muy por debajo del 30 por ciento. “Pero los entrerrianos no tenemos que preocuparnos por el número de camas, sino por hacer las cosas bien para que haya menor número de pacientes", completó el profesional.