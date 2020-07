Una paranaense cuenta cómo es la reapertura en España con la amenaza latente del Covid-19

Con el rebrote de Coronavirus avanzando por toda España, donde ya alcanzó a 15 provincias, en Madrid esperan la nueva oleada del virus, ya que saben su llegada es cuestión de tiempo. Daniela Rizo, oriunda de Paraná y por mucho tiempo vinculada a medios de comunicación en Paraná, hace más de 10 años está radicada en la península ibérica. A cargo de un local con música en vivo, cuenta a AIM cómo se vive en la capital española la desescalada con el regreso de las actividades, aguardando un nuevo golpe de la pandemia.[{adj:86043 alignright}]



“En Madrid la desescalada está funcionando bien, por lo pronto no hay rebrote, pero en otros puntos de España sí, por lo que se espera que llegue aquí, tarde o temprano. Al final nadie sabe nada con certeza. Se espera que haya pocos casos durante el verano y en el otoño puede volver. Por eso estamos trabajando todos con muchísimo miedo e incertidumbre, porque se ha perdió mucho como para que ahora vuelva a ocurrir y nos vuelvan a cerrar”, contó a esta Agencia Daniela Rizo, sobre cómo se vive el desconfinamiento en un lugar que fue duramente golpeado por la pandemia.



Daniela está radicada en la capital española y tiene a cargo una sala de música donde se presenta shows de autores en vivo, lo que aquí podríamos describir como un pub. Su negocio se encuentra entre los sectores que más ha sufrido la cuarentena. Luego de una etapa crítica, ahora España comenzó a desandar una serie de etapas en post de alcanzar la nueva normalidad. “Nosotros hemos reabierto el jueves. Para locales de oció se podía reabrir desde el 3 de julio, pero dejamos pasar unos días para adaptarnos a las medidas, sacarnos todas las dudas”, comentó. “Podemos abrir marcando 1,5 metros de distancias entre los asistentes o los asistentes tienen que estar con mascarillas puesta. Pero siendo un local de bebidas, la verdad que hemos optado por la reducción de aforo. De 100 personas (sentadas) hemos pasado a trabajar con 25 para que estén distanciadas”.



Todas las reaperturas se efectúan con las precauciones y prevenciones del caso, señala la consultada, aunque algunas actividades tienen mejor recepción. “La gente en (los locales gastronómicos con) las terrazas sí está funcionando, se sientan como más cerca. Les da menos miedo a la gente ir a lugares abiertos. En los cerrados, se los ve como muy vacíos. Creo que van a caer muchos locales; de hecho a muchos ya con carteles en alquiler. No es bueno el pronóstico. Recién vamos a ver qué pasa y quién sobrevive en noviembre y diciembre, y la verdad está bastante complicada la cosa”, señala.



En cuanto al clima social, Daniela deja su impresión: “Hay como desánimos también, ¿sabes? En la puerta el negocio, que está en pleno centro (en el casco histórico de Madrid), ahora cuento dos personas en la calle Huertas, que es una calle importante. Está complicando, pero estamos intentando. Que no sea por no intentarlo”, anima al final.