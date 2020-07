¿Por qué esta mutación del coronavirus no es alarmante?

Las mutaciones suenan aterradoras. Son un tema común en nuestro miedo colectivo a la radiación nuclear o a los cánceres insidiosos. En una pandemia cuando aún se desconoce mucho, incluso la sugerencia de que el virus está cambiando para peor y se está volviendo más infeccioso o letal, intensifica nuestra ansiedad.

Esta imagen de un microscopio electrónico de transmisión muestra el Sars-CoV-2, el virus que causa Covid-19, aislado de un paciente en los EE. UU. Las partículas del virus se muestran emergiendo de la superficie de las células cultivadas en el laboratorio. Los picos en el borde exterior de las partículas del virus dan a los coronavirus su nombre, en forma de corona. Imagen capturada y coloreada en los Laboratorios Rocky Mountain (RML) del Niaid en Hamilton, Montana.

Por lo tanto, no fue una sorpresa que la noticia se inundara de titulares a principios de julio, después de que un estudio publicado en Cell, una prestigiosa revista, afirmara que una cepa mutante del coronavirus Sars-CoV-2 se había apoderado silenciosamente del mundo, posiblemente porque fue más transmisible.



A principios de marzo, según el estudio, este poderoso mutante había representado solo el 10 por ciento de las muestras extraídas de los pacientes de todo el mundo. Pero para mayo, había obtenido el dominio global, representando el 78 por ciento. Los investigadores informaron sobre los experimentos de laboratorio que sugieren que la mutación en cuestión, un solo cambio en la proteína "espiga" que tacha al virus como una corona, podría de alguna manera mejorar la capacidad del virus para ingresar a las células humanas y reproducirse.



No hay duda de que los virus mutan. Es por eso que necesitamos una nueva versión de la vacuna contra la gripe cada año. Pero existe una considerable duda entre los científicos sobre cuán significativa es esta mutación particular para la pandemia de Covid-19. El artículo de Cell sugiere que esta mutación permite al coronavirus unirse mejor y entrar más fácilmente a las células humanas.



"No hay evidencia de esto", dice Vincent Racaniello, virólogo de la Universidad de Columbia, quien escribió la razón por la cual el documento de Cell no proporciona evidencia de una mayor transmisión humana con este mutante Sars-CoV-2. Por un lado, el estudio de Cell realizó sus experimentos de laboratorio con un virus "pseudotipado", lo que significa que los investigadores no usaron el verdadero virus Sars-CoV-2. Para demostrar que la mutación aumenta la transmisibilidad, se deberá observar cómo se comporta el mutante real en las personas.



"Hay una gran brecha entre la infecciosidad en un laboratorio y la transmisión humana", dice Nathan Grubaugh, epidemióloga y viróloga de la Universidad de Yale. En el mundo real, un virus tiene que llegar a los pulmones, atravesando el moco y las células inmunes que recubren las vías respiratorias. Luego tiene que replicarse y sobrevivir en las gotas que se liberan al aire. La conclusión esbozada por el estudio de Cell es plausible, dice Grubaugh, pero "hay muchas otras variables".



Entonces, ¿qué tan preocupados deberíamos estar por las mutaciones del coronavirus? National Geographic preguntó a los principales virólogos y médicos.



Lo que sabemos hasta ahora sobre la mutación G614



Los autores del estudio Cell, dirigido por la bióloga Bette Korber del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, cortaron y pegaron la proteína espiga del coronavirus, ya sea la versión mutante, llamada G614, o la original, en un germen completamente no relacionado llamado lentivirus.



Los "pseudovirus" resultantes son una forma segura y reproducible de trabajar y comparar diferentes picos virales, explica Korber.



Luego, el equipo mezcló estos pseudovirus en tubos de ensayo con diferentes tipos de células renales. Un lote se extrajo hace 60 años de los monos Vervet, mientras que los otros se extrajeron de humanos en 1973. Estas células también han sido inmortalizadas, similar a la famosa historia de Henrietta Lacks. Esto significa que se han modificado de forma natural o artificial para vivir para siempre, a diferencia de las células que se encuentran dentro de un cuerpo humano. Del mismo modo, las células humanas utilizadas en el estudio de Korber también fueron alteradas genéticamente para ser infectadas más fácilmente por cualquier virus que portara la proteína espiga.



En este escenario artificial, basado en el laboratorio, los investigadores encontraron que el pico mutado era más infeccioso. Junto con el hecho de que la mutación G614 había alcanzado el dominio en cuestión de meses, parecía que el virus aterrador podría estar mejorando al saltar de persona a persona. Los informes de los medios explotaron.



Pero ¿qué significan los resultados para las personas en este momento?



"No tenemos idea", dice Racaniello. Si bien los experimentos con el pseudovirus son una práctica común en la virología, es como poner los dientes de un tigre en la boca de un koala. La mordedura del koala mutante podría doler más, pero el experimento no te dice mucho sobre la ferocidad del tigre o del koala fuera del laboratorio.



Korber reconoce las limitaciones de los resultados experimentales: "No sabemos" cómo se traducirán en transmisibilidad en los seres humanos, afirma, pero "eso se está explorando actualmente en varios laboratorios".



Mientras tanto, hay una explicación alternativa de por qué el virus mutante pudo afectar a la población y dominar el brote, algo que tiene poco que ver con la mutación G614.



El efecto fundador



Los virus pueden mutar mientras se replican: cada ciclo representa una tirada de dados genéticos. Muchas de esas mutaciones pueden no conferir ninguna ventaja, pero se transmitirán hasta que sean comunes en la población. Esto se llama el "efecto fundador".



La mutación G614 se detectó por primera vez en China en enero del 2020, justo cuando el nuevo coronavirus saltaba a Europa. Eso sugiere que su dominio global puede deberse simplemente a la siembra de los primeros días del brote de Europa, que luego precipitó su propagación a gran parte del hemisferio occidental. De hecho, cuando el University College London Genetics Institute tuvo en cuenta el efecto de este fundador en un análisis reciente de genomas de coronavirus recogidos de 23.000 pacientes en todo el mundo, no encontró evidencia de una mayor transmisibilidad de ninguna de las mutaciones actuales en el Sars-CoV-2, incluido el G614.



Aunque Korber reconoce la posibilidad del efecto fundador, cree que la prevalencia absoluta del G614 en todo el mundo sugiere que la mutación confiere una ventaja de aptitud física, y en su opinión, la evidencia sugiere que está superando su cepa ancestral. "Casi todas las veces, de las docenas y docenas de veces que ambas formas circulaban en una región, el virus cambió a frecuencias más altas de la forma [G614]", dice.



Pero un grupo separado de investigadores, llamado consorcio Covid-19 Genomics UK , está rastreando la mutación G614 entre pacientes británicos y ha analizado más de 30.000 genomas virales hasta ahora. Mientras que la mutación G614 “posiblemente, puede aumentar la velocidad de transmisión entre las personas, la diferencia que vemos es mucho menor que la diferencia en la infectividad celular medida en el laboratorio,” Erik Volz, un epidemiólogo en el Imperial College de Londres y miembro del consorcio, afirmó en un comunicado.



El consorcio tampoco encontró evidencia de que el G614 esté haciendo que las infecciones por coronavirus sean más graves o más letales, un patrón que también fue informado por el grupo de Korber y por los científicos en el estado de Washington.



Aunque es teóricamente posible que un virus llegue al pozo genético y se transforme en algo mucho más mortal y más fácil de propagar, las mutaciones que resultan en "cambios de tipo X-Men" también son extremadamente improbables, dice Tyler Starr, virólogo de Fred Hutchinson. Centro de Investigación del Cáncer en Seattle, Washington.



Un resultado mucho más probable, dice Kristian Andersen, inmunólogo de Scripps Research en La Jolla, California, es que "el virus seguirá mutando y la mayoría de ellos no hará nada; algunos de ellos serán un poco perjudiciales para su estado físico, otros de ellos ligeramente beneficiosos, lo cual es todo lo esperado".



¿Cuándo debemos preocuparnos por las mutaciones virales?



Para cualquiera que recuerde el brote del Ébola en el 2014 en África, la conversación actual sobre el G614 tiene un sonido familiar. En ese momento, algunos expertos plantearon la aterradora posibilidad de que el virus del Ébola, que mató a aproximadamente el 50 por ciento de sus víctimas pero se transmitió solo a través de fluidos corporales, pudiera convertirse en una enfermedad transmitida por el aire.



Las primeras investigaciones realizadas tres meses después del brote mostraron que el virus del Ébola había adquirido mutaciones similares a las que ahora se ven en el Sars-CoV-2, un solo cambio de aminoácidos en su superficie que lo hizo más adecuado para infectar células en experimentos de laboratorio de pseudovirus.



Pero, al final, el Ébola no salió al aire. El brote se contuvo a través de buenas medidas de salud pública y atención médica.



Los expertos entrevistados para esta nota dijeron que las preocupaciones públicas de las mutaciones surgen con casi todas las pandemias. Podría ser por temor a lo que se desconoce sobre esta peligrosa enfermedad o simplemente porque las mutaciones peligrosas son una buena historia.



"Con el Covid-19 hay tantas incógnitas y no podemos contar una historia completa. Pero como seres humanos, buscamos esa historia completa, y así llenamos el vacío”, dice Seema Yasmin, directora de Stanford Health Communication Initiative. "A menudo llenamos los vacíos con información muy sensacionalista y muy emocional".



Elevar el espectro de una mutación mortal "es algo maravilloso para aumentar el interés, porque es como una trama televisiva de ciencia ficción", dice Howard Markel, médico e historiador médico de la Universidad de Michigan. "Por ejemplo lo verás en los relatos populares y en los artículos de revistas, cuando afirman que la gripe de 1918 muta y se fortalece. Pero no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera eso."



Una mutación que cambie por completo el comportamiento del coronavirus es poco probable. Tanto la gripe como el coronavirus son virus de ARN, Racaniello señala otros ejemplos en esta clase, como el VIH y el sarampión, que no han cambiado fundamentalmente su comportamiento de transmisión desde que surgieron.



"No hay precedente para que ningún virus cambie su forma fundamental de transmisión", dice Racaniello.



Más plausible, en el caso del Covid-19, son mutaciones leves que hacen que el virus de repente sea irreconocible para el sistema inmune. En este escenario, las personas podrían volver a infectarse y las vacunas, una vez desarrolladas, podrían volverse inútiles con el tiempo. Esto es lo que sucede con la gripe estacional. Cada año, el virus cambia ligeramente y tenemos que ajustar nuestras vacunas en consecuencia.



El Sars-CoV-2 ya era bastante experto en propagarse cuando surgió en Wuhan a fines del 2019. Su modo de transmisión, a través de gotitas respiratorias y en personas a veces asintomáticas, ya era suficiente para causar una pandemia devastadora.



Según los expertos, el futuro de la pandemia dependerá más de las acciones que tomemos para evitar que el virus se propague, que de las propiedades intrínsecas del virus en sí.



Claus Wilke, biólogo estructural de la Universidad de Texas en Austin, cree que las preocupaciones sobre la mutación G614 están perdiendo ese punto: “no va a afectar las dos preguntas principales que tenemos, que son, ¿cómo podemos prevenir la propagación? ¿Y funcionará una vacuna?



Por Monique Brouillette para National Geographic.-