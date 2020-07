Autorizan a Racing construir un predio sobre humedales: Advierten que la obra provocará fuertes inundaciones

La autorización también alcanza a Boca, que todavía no se sabe si avanzará o no sobre las hectáreas que recibió en 2013 junto al club de Avellaneda. Especialistas remarcan que el área en cuestión representa una notable riqueza de flora y fauna y que es elemental para mantener la integridad ecológica que garantiza la salud de las personas

La Corte bonaerense habilitó a Racing a construir un predio sobre humedales: advierten que la obra provocará fuertes inundaciones

Un humedal bonaerense, al costado de la Autopista Riccheri, está en el centro de la polémica ambiental. Esta vez con aval del máximo tribunal judicial de la jurisdicción, la reserva natural provincial Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría, aprobó después de 12 años de lucha vecinal la construcción de un polideportivo de 2000 metros cuadrados al Racing Club de Avellaneda.



Este frágil ecosistema, que forma parte de la ya deteriorada Cuenca Matanza Riachuelo, fue el eje de una disputa que comenzó cuando en junio de 2013 el gobierno nacional cedió 64 hectáreas del predio a dos clubes de fútbol: 32 para Racing y 32 para Boca.



La reserva se compone de un conjunto de espejos de agua, pastizales y bosques en un territorio que abarca más de 1400 hectáreas de las cuales sólo 640 se encuentran protegidas desde 2013. Buena parte de esos terrenos, a la vez, son de propiedad privada y están en manos de 11 propietarios, entre ellos el Grupo Macri.



Cuando el gobierno nacional cedió los terrenos a los clubes de fútbol comenzó una disputa judicial entre un grupo de vecinos reunidos en el Colectivo Ecológico Unidxs por la Laguna y Racing. El club Boca Juniors abandonó el plan cuando consiguió otras tierras en el partido de Ezeiza, aunque aún no se pronunció respecto de lo que sucederá con la superficie que la Corte bonaerense acaba de adjudicarle.



Los vecinos reclaman, primero porque aseguran que no fueron notificados por el máximo tribunal de la decisión judicial en la disputa que los tenía como protagonistas y, en segundo término, porque consideran que no tienen conocimiento respecto del informe de impacto ambiental que usó la justicia para avanzar en el litigio.



“Cualquier avance que se base en la degradación de los ecosistemas es irracional e incoherente con nuestra propia salud y nunca puede ser disfrazado de ‘progreso'. Debemos armonizar los intereses económicos y productivos de la sociedad con los servicios que brinda nuestro ambiente. Está probado que los cambios en el uso del suelo (como el avance de la urbanización o la frontera agrícola por sobre ambientes naturales) generan fuertes impactos sobre la dinámica de las cuencas hídricas, provocando inundaciones y otros desastres que dejan expuestas a las millones de personas que habitan el conurbano”, dijo mediante un comunicado la Red de Áreas Protegidas Urbanas (Rapu) y la Red de Universitaries por la Crisis Climática (Rucc) tras conocerse la decisión judicial.



Desde el Colectivo Ecológico Unidxs por Laguna denunciaron que los vecinos no fueron consultados, que se enteraron por los medios de comunicación y advirtieron que esta decisión es “fraudulenta” y va a provocar fuertes inundaciones en el distrito. La Corte autorizó a Racing y le dio el visto bueno al informe de impacto ambiental que presentó, pero en el cual, según denuncian los vecinos, no se contemplan las inundaciones que provocará la obra.



La Justicia habilitó al club de Avellaneda a construir “2000 m2 de concreto sobre humedales, la zona más baja de la Laguna, que funcionan como esponjas naturales que regulan el agua y si los rellenas, toda el agua que se concentra va para los costados”, advirtió Juan Correa, parte del Colectivo Ecológico.



Los vecinos reclaman al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y al Organismo para el Desarrollo Sostenible (Opds) por la aprobación de un informe de impacto ambiental que desconocen al tiempo que, denuncian, fue aprobado a escondidas para permitir que se levante el Centro Deportivo Racing Club “Néstor Kirchner”.



En el municipio, que fue consultado por Infobae, indicaron que la cesión de tierras nacionales no estaba bajo su jurisdicción. El informe de impacto ambiental fue aprobado el 20 de noviembre del año pasado por el Opds, durante la gestión de María Eugenia Vidal. La reserva provincial, al ser de uso mixto (público-privada), requiere de estudios de factibilidad ambientales antes de que se pueda avanzar en cualquier proyecto.



Claudio Bertonatti, naturalista y experto en biodiversidad comenzó a viralizar un pedido a Racing, a Boca y a sus hinchas. “Esta reserva natural es un espacio de acceso público y gratuito, cosa que no sucede con ninguno de los espacios de los clubes de fútbol. Si los nuevos predios deportivos no son públicos quiere decir que no son para ‘todos y todas', ‘todxs', ‘todes’ o ‘tod@s’ (como gustan usar muchos de los conspiradores). Y si no son gratuitos, su acceso será pago o restringido. Dejan claro que el supuesto desvelo inclusivo queda acotado a las palabras dirigidas a la tribuna, como lo de ‘nacional y popular'”, sostuvo.



Los expertos aseguran que los modelos climáticos e hidrológicos dejan claro que los humedales de la Laguna de Rocha, Ciudad Evita, Santa Catalina, Isla Verde, Tigre, la Selva de Quilmes, Avellaneda, Hudson, Berazategui, las islas de Berisso y todos los sitios de valor ecosistémico son elementales para mantener la integridad ecológica que garantiza la salud de las personas.



“Boca, hace un par de años (viendo las dificultades del terreno y el costo en imagen de ultrajar una reserva) dio marcha atrás anunciando que desistió del proyecto allí para encararlo en Ezeiza. Sin embargo, no se pronunció sobre la devolución de las 32 hectáreas que le adjudicaron”, indicó Bertonatti.



Según se detalló en los medios de comunicación, actualmente se está trabajando en la nivelación del suelo y limpieza del terreno y, próximamente, se llamaría a licitación para avanzar con la construcción del edificio central del complejo, de más de 3000 m2. Esto incluye gimnasio, zoom, sala de prensa, habitaciones, restaurante y comedor, entre otros espacios.



A lo largo de toda la obra, Racing se comprometió a trabajar a la par de especialistas ambientales para garantizar el cumplimiento de las pautas impuestas, entre otros organismos, por la Opds (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).



El 8 de julio se cumplieron 12 años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se ordenaba a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la Cuenca Matanza Riachuelo. Los avances del plan sólo residen en la esperanza de que para 2023 quede habilitado el complejo sistema cloacal que se construye con tuneladoras subterráneas y subfluviales.



Los traslados y mudanzas de vecinos que padecen la contaminación están virtualmente detenidos. Sólo la pandemia y el parate de la crisis económica hace que los efluentes industriales disminuyan su carga.



La noticia más destacada en este último año es la del avance de este predio privado en un humedal que representa una notable riqueza de flora y fauna autóctona. “Es un área de abastecimiento y refugio de aves migratorias en su ruta hacia el extremo sur del territorio argentino. Se han identificado especies originarias del hemisferio Norte (Canadá y Estados Unidos de Norteamérica). Presenta capacidad de depuración de contaminantes que recibe a través de sus tributarios, terrenos circundantes o descargas directas en el sistema. Permite la recarga de acuíferos. Y presenta un efecto atenuador de crecidas del caudal del río Matanza, si bien ante eventos extremos dicha superficie no llega a ser suficiente”. Así lo asegura el informe de impacto ambiental presentado a la Corte en 2013.



Fuente: InfoBae.-